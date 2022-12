Nova directora da PJ de Cabo Verde promete combater a criminalidade

Polícia Judiciária

Depois de mais de dois meses sem director da Polícia Judiciária (PJ), a juíza Ivanilda Mascarenhas Varela é a nova directora da polícia científica cabo-verdiana. A nova directora da PJ promete dar particular atenção à criminalidade.

Publicidade Continuar a ler

A nova directora da Polícia Judiciária de Cabo Verde, Ivanilda Mascarenhas Varela, promete tudo fazer para preservar os ganhos alcançados da polícia científica e um combate firme a criminalidade.

"A atenção particular será colocada, desde logo, no combate aos crimes contra as pessoas, contra o património, por forma a restituir à comunidade, imprescindivelmente, sentimento de paz, tranquilidade, segurança e desencorajar as expectativas da impunidade", declarou a nova directora da Polícia Judiciária.

"Dispensaremos, também, a necessária atenção ao cibercrime, à criminalidade económica e financeira, à lavagem de capitais, ao tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como outros crimes que atentem contra valores fundamentais da comunidade", acrescentou a magistrada judicial.

Ivanilda Mascarenhas Varela garantiu que os cabo-verdianos vão poder contar "com total empenho e firmeza da direcção da Polícia Judiciária e do seu corpo de briosos profissionais”, prometendo todo “o apoio dos órgãos e autoridades de polícia criminal, bem como dos serviços públicos nacionais e das organizações internacionais”.

A juíza Ivanilda Mascarenhas Varela é a primeira mulher a assumir o cargo de directora da PJ, desde que a instituição foi criada em 1993. Foi nomeada pelo governo, mais de dois meses após a saída, a seu pedido, do antecessor, Ricardo Gonçalves, para juiz do Tribunal de Justiça da CEDEAO.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro