Presidente de Cabo Verde pede “diálogo e consensos”

Na sua mensagem de Ano Novo, o Presidente de Cabo Verde pediu diálogo e consensos para proteger as instituições da República. José Maria Neves também pediu mobilização geral para a recuperação da economia do país, afectada pelas consequências da guerra na Ucrânia e da Covid-19.

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu, na sua mensagem de novo ano, “profundas mudanças” face à crise que atinge o país e pediu “diálogo e consensos” às forças políticas .

“Temos que conceder que os tempos actuais vão exigir profundas mudanças. E quero crer que, face às actuais circunstâncias, todos – principalmente os actores políticos – saberão ser mais sensíveis aos fenómenos que o país enfrenta neste momento. Isto significa disponibilidade para o diálogo e consensos entre as lideranças e as forças políticas para aperfeiçoar o funcionamento e proteger as instituições da República, de forma a garantir maior normalidade, melhorando o desempenho dessas instituições…"

"A hora é de mobilização geral, o que não se compadece com a excessiva politização, pois, qualquer desperdício seria pernicioso para o país, afectando particularmente a recuperação da economia. Impõe-se a criação de uma sociedade da amizade, em que os diferentes partidos políticos, os colegas de trabalho, os vizinhos, todos, possam viver em paz e harmonia e se entendam. Há que evitar a erosão das instituições na certeza de que uma sociedade dividida e com crispações não avança”, disse o chefe de Estado cabo-verdiano.

José Maria Neves disse, ainda, esperar que neste novo ano, se consiga combater à violência urbana que afecta a cidade da Praia.

“Faço votos para que este Novo Ano seja portador de mais paz, harmonia, civilidade e segurança, e que consigamos dar um bom combate à violência urbana, com destaque para a cidade da Praia. Cabo Verde é a terra da morabeza e todos os seus cidadãos e visitantes devem poder desfrutar de um clima de tranquilidade”, afirmou o Presidente cabo-verdiano.

O chefe de Estado também apelou “para que se debruce à volta das causas e do que estará na génese da escalada da violência urbana, reflectir sobre o que terá falhado ou o que correu menos bem. Isto sempre na certeza de que, em diversos graus, existe uma co-responsabilidade quanto à actual situação e que devemos concentrar as acções nas medidas preventivas ao invés de uma atitude reactiva e de resultados muito questionáveis”.

José Maria Neves terminou a sua mensagem de Ano Novo com “um grande abraço de morabeza e renovando os votos de que este Ano Novo traga a todos mais saúde e bem-aventurança, mais paz e segurança, mais qualidade de vida” e que se consiga em união “vencer com sucesso os árduos desafios que Cabo Verde tem pela frente”.

