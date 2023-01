Cabo Verde cria Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema até 2026

Cabo Verde

O governo de Cabo Verde aprova a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema até 2026, que segundo dados do Cadastro Social Único, representa 13 por cento da população cabo-verdiana.

Em Cabo Verde, 12.200 famílias vivem em condição de extrema pobreza. Segundo dados do Cadastro Social Único são pessoas que têm menos de 135 escudos, correspondente a um euro e vinte cêntimos, por dia para a satisfação das suas necessidades básicas.

Para retirar desta situação os 13 por cento da população, o governo aprovou a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema até 2026. A ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis, anunciou as medidas concretas dos próximos três anos da Estratégia Nacional para a erradicação da pobreza extrema.

“A expansão do rendimento social de inclusão para apoiar, acima de tudo, os agregados familiares com crianças. Porque os dados do Cadastro Social Único também apontam que as crianças representam cerca de 37 por cento daquelas que estão nesta situação de extrema pobreza; vai-se também utilizar o mecanismo da promoção de inclusão produtiva, através das medidas de formação e apoio a criação do próprio negócio para os adultos e, ainda, expandir a cobertura da Pensão Social” disse a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis.

A governante explicou ainda que os estudos apontam que a transferência de rendimento tem sido eficaz para tirar as pessoas da extrema pobreza, pelo que será uma aposta a manter pelo governo, mas, Janine Lélis, reforçou que “é preciso continuar a cultivar e incentivar medidas de autossuficiência para quando as pessoas estiverem na condição de realmente poder aproveitar as oportunidades que o desenvolvimento económico oferece”

