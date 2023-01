Governo cabo-verdiano anuncia novos meios para as Forças Armadas

Cabo Verde

Em Cabo Verde, o primeiro-ministro anunciou novos meios para as Forças Armadas: reforço dos meios navais e uma aeronave.

O primeiro-ministro afirmou que neste ano de 2023 o compromisso do governo é de continuar a investir nas Forças Armadas, de modo que a instituição militar continua à altura dos desafios do país.

Ulisses Correia e Silva anunciou o reforço e novos meios para as Forças Armadas.“Para além dos meios que já existem e de todo o trabalho que está a ser feito no sentido de garantir que a operacionalidade aconteça, garantindo boas condições de manutenção, de reparação e de prontidão desses meios que são importantes, vamos receber mais duas embarcações semi-rígidas, equipamento proporcionado com Portugal através do Instituto Camões e aquisição de uma aeronave para a Guarda Costeira que vai acontecer durante este ano”, afirmou o chefe do governo cabo-verdiano.

O primeiro-ministro cabo-verdiano visitou na tarde de terça-feira, 10 de Janeiro, o Estado Maior das Forças Armadas, para desejar um bom ano, assegurou que em 2023, o executivo vai consolidar o Destacamento Militar na Ilha Brava, cumprindo o previsto no Plano Estratégico da Guarda Costeira e vai entrar em funcionamento, este ano, o Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G, que segundo o chefe do governo “coloca Cabo Verde no centro de uma arquitectura estratégica para a segurança na região do Golfo da Guiné”.

