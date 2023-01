92 migrantes africanos resgatados numa piroga na Boa Vista

Cabo Verde

As autoridades cabo-verdianas resgataram 92 migrantes de quatro países africanos, que deram à costa na ilha da Boa Vista, dois dos quais sem vida.

Os migrantes foram resgatados numa piroga, no farol de Morro Negro, na zona Norte da ilha da Boa Vista. De acordo com as autoridades, a piroga foi avistada por um faroleiro, no sábado à tarde, 14 de Janeiro, que percorreu mais de 30 quilómetros até a cidade do Sal Rei para avisar a polícia.

O comandante da Polícia Nacional na Boa Vista, Evandro Sousa explicou a situação; “deram à costa 92 indivíduos, dois sem vida e 90 foram resgatados com vida e conduzidos ao Pavilhão Seixal onde se encontram a receber os cuidados e sob a guarda da Polícia Nacional. Entre eles, nove estão no hospital a receber cuidados médicos. Do total três são mulheres e 15 são menores com idades entre 14 aos 17 anos”, avançou Evandro Sousa.

Ainda de acordo com o comandante da Polícia Nacional na Boa Vista, os migrantes são naturais da Gâmbia, da Serra Leoa, do Senegal, do Mali, da Guiné-Bissau e da Guiné-Conacri. Terão partido da Gâmbia no dia 24 de Dezembro. Os 92 migrantes tencionavam chegar à Europa, mas a piroga ficou sem combustível, por isso, a embarcação esteve à deriva acabando por dar à costa na ilha da Boa Vista.

Lembramos que em Setembro do ano passado as autoridades cabo-verdianas resgataram com vida, oito migrantes que deram à costa numa piroga, na praia da Cruz Morte, também na ilha da Boa Vista.

