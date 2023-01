Andebol: Cabo Verde entrou na segunda fase do Mundial pela primeira vez na história

Andebol

A Selecção cabo-verdiana de andebol fez história no Mundial da modalidade que decorre na Polónia e na Suécia, apurando-se para a segunda fase da prova que começou nesta quarta-feira 19 de Janeiro.

A história de uma prova nunca é a mesma. Na primeira participação no Mundial no Egipto em 2021, Cabo Verde disputou um jogo, perdeu frente à Hungria por 27-34, e regressou a casa devido a casos de Covid-19. Uma participação que acabou por ser uma desilusão visto que qualquer equipa que participa num Mundial, mesmo perdendo os três primeiros jogos, ainda tem mais quatro jogos de classificação.

Mas a história não se repetiu. Neste Mundial de 2023, que decorre na Suécia e na Polónia, Cabo Verde conseguiu não só jogar, como vencer jogos e alcançar o apuramento para a segunda fase.

A selecção cabo-verdiana conseguiu o feito histórico de vencer logo o primeiro jogo frente ao Uruguai por 33-25, num encontro que decorreu na cidade sueca de Kristianstad.

Depois seguiram-se duas derrotas por 27-34 frente à Suécia, país anfitrião, e por 28-30 perante o Brasil.

No entanto o essencial foi o apuramento para a segunda fase, Cabo Verde tendo terminado no terceiro lugar com 2 pontos, atrás de Brasil com quatro e da Suécia com seis.

Cabo Verde, Brasil e Portugal na fase seguinte

Os cabo-verdianos, na segunda fase, integram o Grupo 2 juntamente com o Brasil e Portugal, bem como a Suécia, a Hungria e a Islândia.

De notar que no Mundial de andebol, na segunda fase, apenas se joga frente às equipas que não se defrontaram na primeira fase de grupos, o que significa que Cabo Verde vai medir forças com os islandeses, os húngaros e os portugueses.

Nesta quarta-feira, 18 de Janeiro, a Selecção cabo-verdiana defrontou e perdeu por 30-40 frente à Islândia, isto enquanto no mesmo momento, Portugal e Brasil empataram a 28 golos, com ambos os jogos a serem realizados em Gotemburgo.

Neste momento, a Suécia lidera o grupo com seis pontos, à frente da Islândia com quatro, de Portugal e do Brasil com três, da Hungria com dois, e de Cabo Verde que não pontuou. É preciso lembrar que as equipas conservam os pontos adquiridos apenas frente às selecções que seguiram em frente.

Como o Uruguai foi eliminado, os cabo-verdianos seguiram para a segunda fase sem nenhum ponto.

Recorde-se que apenas os dois primeiros apuram-se para os quartos-de-final da prova.

