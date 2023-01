Cabo Verde presta homenagem a Amílcar Cabral pelos 50 anos da sua morte

Cabo Verde

Assinalam-se amanhã os cinquenta anos do assassinato em Conacri de Amílcar Cabral, fundador do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O líder independentista, formado em agronomia, conduzia desde 1960, a luta contra o regime colonial português. Acabaria por ser mortalmente baleado no dia 20 de Janeiro de 1973 em Conacri por membros do seu partido, em circunstâncias ainda por esclarecer. 50 anos depois são-lhe prestadas homenagens, nomeadamente em Cabo Verde.

No arquipélago, a Fundação Amílcar Cabral e outros parceiros promovem a partir desta quinta-feira actividades em torno do cinquentenário da morte de Amílcar Cabral na cidade de Assomada, no município de Santa Catarina, no interior da ilha de Santiago, zona onde Cabral passou grande parte da sua infância e juventude.

De acordo com a Administradora da Fundação Amílcar Cabral, Madalena Neves, a proposta é de centralizar as actividades em Santa Catarina para dar a conhecer aos mais jovens o homem humanista e o seu papel a nível internacional para a mobilização da Sociedade das Nações para a causa da luta de libertação dos povos das ex-colónias e de África.“Temos conversas intergeracionais entre os combatentes que participaram na luta e os jovens/adolescentes no Liceu Amílcar Cabral que celebra o seu aniversário no dia 19/20", disse Madalena Neves.

Santa Catarina - acolhe a exposição biográfica “Cabral, o homem e a sua obra” retratando a infância, no seu enquadramento familiar, passando pela adolescência, até à sua formação e vivência em Portugal. Mas também a obra, o engenheiro agrónomo, o diplomata, o líder da luta de libertação nacional e o intelectual.

A cerimónia central pública do cinquentenário da Morte de Amílcar Cabral, vai ter lugar amanhã, sexta-feira, Dia dos Heróis Nacionais, com intervenções do Presidente da República, José Maria Neves; o antigo chefe de estado e combatente da liberdade da Pátria, Pedro Pires e da Presidente da CM de SC Jassira Monteiro.

Ainda na cidade de Assomada vai acontecer o espectáculo “Cantar Cabral”.

A organização das actividades do cinquentenário da morte de Amílcar Cabral resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Santa Catarina, a Fundação Amílcar Cabral e a Universidade de Santiago.

