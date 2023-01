Cabo Verde: construção do aeroporto de Santo Antão é prioridade do executivo

Aeroporto Santo Antão/Cabo Verde

A construção do aeroporto de Santo Antão, em Porto Novo, continua a ser uma das prioridades do governo de Cabo Verde para a ilha.

Durante uma visita a Santo Antão, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva garantiu que a construção do aeroporto de Santo Antão está na agenda do governo e que o executivo vai mobilizar recursos financeiros para a sua edificação.

“O aeroporto está na agenda é uma das nossas prioridades em termos de compromisso, claro que exige mobilização de financiamento. Estamos na fase de fechar o processo que poderá permitir avançar com a mobilização de recursos e quando tivermos o financiamento anunciaremos para quando será construído o aeroporto de Santo Antão”, disse Ulisses Correia e Silva reafirmando que é uma das prioridades da agenda do governo.

O primeiro-ministro cabo-verdiano respondia aos três presidentes de câmaras dos municípios de Santo Antão, que, na terça-feira passada, dia de Santo Antão, exigiram a construção do “tão almejado” aeroporto, a segunda fase de expansão do porto da ilha, que está pendente de mais estudos técnicos, bem como o levantamento do embargo aos produtos agrícolas de Santo Antão, em vigor desde 1984, devido à praga dos mil pés e que tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro em Abril do ano passado.

Ulisses Correia e Silva disse que as condições para o levantamento parcial ao embargo aos produtos agrícolas da ilha de Santo Antão estão a ser criadas.

“Primeiro temos de criar as condições para que a praga dos mil pés não se espalhe pelo país, ao mesmo tempo fazer com que os produtos de Santo Antão possam ter escoamento para o resto do país. Está se a trabalhar num novo Centro de Espurgo em Porto Novo para ser construído de raíz próximo do porto para podermos ter melhores condições de saída dos produtos de Santo Antão para as outras ilhas” rematou o chefe do executivo cabo-verdiano.

