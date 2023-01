Cabo Verde: Guterres pede "justiça" climática para países africanos

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mostrou a sua frustração com os líderes mundiais em conferência de imprensa, após ter-se reunido com o primeiro-ministro cabo-verdiano, na ilha de São Vicente.

“Estou profundamente frustrado com o facto dos líderes mundiais não estarem a prestar a esta emergência, uma emergência de vida ou de morte, a ação e os investimentos necessários. Estamos perante a luta das nossas vidas e infelizmente estamos a perdê-la. As emissões continuam a aumentar, as temperaturas não param de subir, estamos prestes a ultrapassar o limite de 1,5 graus e, se nada for feito, a caminho, na direcção dos 2,8 graus de aquecimento global até ao final do século. Seria uma catástrofe de consequências devastadoras. Várias partes do nosso planeta seriam inabitáveis, particularmente, em África, e para muitos, esta seria uma sentença de morte” disse o secretário-geral da ONU.

I am happy to be back in Cabo Verde, a longstanding partner of the @UN which for decades has consistently championed justice, human rights, and sustainability.

I thank Prime Minister Ulisses Correia e Silva and the people of Cabo Verde for the warm welcome. pic.twitter.com/aQHuSOmcIV