Guterres reclama mais apoio aos países em desenvolvimento para salvar os oceanos

Cabo Verde

Secretário-geral da ONU, António Guterres, durante o discurso de abertura da Cimeira dos Oceanos no Mindelo, em Cabo Verde, no dia 23 de Janeiro de 2023

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas António Guterres, defendeu, hoje, na abertura da Cimeira dos Oceanos (Ocean Race Summit), que decorre ao longo do dia de hoje, na cidade do Mindelo, um “apoio maciço” aos países em desenvolvimento como uma das medidas para acabar com a actual “emergência oceânica” e agradeceu o governo e Cabo Verde pelo empenho na conservação dos oceanos.

Na abertura da 'Ocean Race Summit', ou seja a Cimeira dos Oceanos, que decorre esta segunda-feira na ilha de São Vicente, no âmbito da primeira passagem por Cabo Verde da Ocean Race, a maior e mais antiga regata do mundo, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, acusou a humanidade de estar a matar o mar e reclamou mais apoio internacional aos países em desenvolvimento para salvar os oceanos.

“Acabar com a emergência oceânica significa fornecer apoio maciço aos países em desenvolvimento que vivem com os primeiros e piores impactos da degradação do nosso clima e oceanos. Os países em desenvolvimento são vítimas de um sistema financeiro global moralmente falido, projectado pelos países ricos para beneficiar os países ricos”, denunciou António Guterres.

Por sua vez, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, enquanto anfitrião da 'Ocean Race Summit', manifestou a total adesão de Cabo Verde ao apelo do dirigente da ONU.

“É neste sentido que Cabo Verde manifesta total adesão ao apelo do Secretário-geral das Nações Unidas à acção para salvar os oceanos e proteger o futuro do planeta Terra. Colocamos justificadas expectativas na Coligação dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento pela Natureza, criada com o objectivo de mobilizar meios para a implementação dos objectivos ambiciosos a nível da biodiversidade. E no apelo “Call for Action”, acrescento, “Now”. Gostaríamos que os temas e os compromissos que a Coligação pela Natureza propõe fossem considerados na Cimeira do Futuro a ter lugar em Setembro de 2023 e na próxima Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em 2025” disse Ulisses Correia e Silva

A Cimeira dos Oceanos, que decorre na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, conta ainda com várias personalidades entre as quais o primeiro-ministro de Portugal, António Costa e do ex-presidente das Ilhas Seychelles, Danny Faure.

