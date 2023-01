Cabo Verde

PR cabo-verdiano visita Fajã d'Água após derrocada de rocha que isolou população

Presidente de Cabo Verde em Fajã D'Água, na ilha da Brava no dia 27 de Janeiro de 2023. © Presidência da República de Cabo Verde

O Presidente Cabo-Verdiano, José Maria Neves esteve na ilha Brava para averiguar no terreno a dramática situação da população da localidade Fajã d'Água, de quase completo isolamento, face à derrocada de rochas no sábado passado que cortou a única da via de acesso à zona.