Ilha da Boa Vista vai dessalinizar água do mar

A ilha da Boa Vista, a segunda mais turística de Cabo Verde, terá até finais de 2024 uma dessalinizadora de água do mar num projeto financiado por um banco austríaco em 11 milhões de euros.

A ilha da Boa Vista enfrenta grandes problemas na distribuição e ligação de água ao domicílio, um serviço prestado pela a empresa Água e Energia da Boa Vista, que detém o monopólio da produção e distribuição de água e electricidade na segunda ilha mais turística de Cabo Verde.

Para vencer o desafio da disponibilização da água potável para a Boa Vista, o Conselho de Ministros aprovou o Acordo de Financiamento entre Cabo Verde e a Uni Credit Banque da Áustria para o financiamento de um projeto de dessalinização, na ilha da Boa Vista, como avançou à imprensa, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis.

Essa dessalinizadora terá uma capacidade de produção de 5 mil metros cúbicos por dia. Isto é feito, numa perspetiva de vencermos o desafio da disponibilização da água potável para a ilha da Boa Vista e que ela possa ser mais permanente a um melhor custo. O valor do financiamento é de 11 milhões de euros e a perspetiva é ter a dessalinizadora a funcionar até ao final do próximo ano, disse a governante.

Por outro lado, o Conselho de Ministros, desta semana, aprovou ainda uma Resolução que autoriza a Direção Geral do Tesouro a conceder uma extensão dos avales dos financiamentos bancários que a TACV contraiu junto da Caixa Económica de Cabo Verde no quadro do seguimento e continuidade ao Plano de Estabilização e Retoma da TACV, segundo a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis, que reafirmou que este ano a companhia de bandeira terá uma segunda aeronave.

