Feira Agro-pecuária para estimular o aumento da produção em Cabo Verde

O primeiro-ministro de Cabo Verde, no seu discurso de abertura da feira Agropecuária afirmou que o executivo está a trabalhar para que Cabo Verde tenha uma agricultura inteligente, adaptada às condições do país e com forte aposta nas tecnologias, na inovação e com ambição de mercado.

A cidade da Praia acolhe a Feira Agro-pecuária de Cabo Verde até este domingo, 12 de Fevereiro. A feira surge como reforço das acções de promoção de um sector privado sólido e impulsionador da criação de riqueza no sector agro-pecuário e acontece no âmbito do plano de retoma da economia pós Covid-19.

Cerca de 120 expositores cabo-verdianos e internacionais entre agricultores, criadores, empresários agro-pecuários e artesãos participam da Feira Agro-pecuária de Cabo Verde.

O evento visa promover e dinamizar o sector do agro-negócio nas suas várias vertentes e fases da cadeia de valor, com foco numa maior resiliência da actividade agro-pecuária, segundo o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que espera que o país possa ter maior produção agrícola para garantir a segurança alimentar e nutricional.

“Tendo em vista, naturalmente, o aumento da produção, mas também a segurança alimentar e nutricional, num sistema alimentar que seja resiliente de acordo com as nossas condições de um país com um clima adverso e sujeito a um grande impacto das mudanças climáticas", disse Gilberto Silva.

A agricultura contribui com cerca de 8% para o PIB, mas o objectivo, segundo o ministro da Agricultura e Ambiente é de aumentar a sua contribuição para o produto interno bruto ao longo do tempo com atracção de mais jovens para a agricultura com sistemas produtivos mais eficientes, com base em práticas e pacotes tecnológicos modernos.

Também, o governo tem vindo a apostar noutras soluções para a problemática da água, através da dessalinização, utilização de águas residuais, massificação da rega gota a gota, para reduzir a dependência do país das chuvas.

O município de São Domingos, no interior da ilha de Santiago, é o primeiro a receber o Programa de Mobilização de Água para Agricultura, através da dessalinização financiado pela Hungria em 35 milhões de euros.

