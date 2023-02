África e o mundo assinalaram Dia da Rádio

Rádio

Cabo Verde – Desde 2012 que se assinala o Dia Mundial da rádio, uma iniciativa espanhola validada pela Assembleia Geral da ONU e que coincide com o dia em que em 1946 foi criada a rádio das Nações Unidas. Uma efeméride proclamada, logo em 2011 na Conferência Geral da UNESCO, Organização da ONU para ciência, educação e cultura.

Nacionais, regionais, locais, comunitárias ou internacionais as rádios chegam, facilmente, a todos, mesmo com poucos meios financeiros.

Um rádio a pilhas é, frequentemente, o meio de acesso à informação em áreas remotas. Não obstante o facto de as rádios terem, agora, também, com frequência, presença nos meios digitais (Internet, redes sociais, programas de televisões por cabo ou satélite).

José Eduardo Fonseca Soares é radialista em Cabo Verde e é, de alguma forma, o decano deste meio de comunicação no arquipélago.

"A rádio terá sempre um espaço próprio, mas terá que lutar, terá que adaptar a sua programação... Mas com as redes sociais os jovens têm tendência para não conhecerem, não sentirem nem viverem o que chamo da magia da rádio. A rádio é uma companhia que não estorva em casa ou lá onde for, não estorva a fazer nada e, ao mesmo tempo, leva a informação, leva-nos histórias diferentes, tem essa possibilidade de nos levar coisas, outras vozes que, normalmente não estão nas televisões, nem nas redes sociais. Tem essa possibilidade de estar em directo em todo o lado, é mais leve, de qualquer das formas, do que as televisões. Embora, hoje também, as televisões estão cada vez mais leves em termos de equipamentos ! Mas tem algo de especial, portanto, na rádio e quem ouve começa a sentir esse bichinho."

Interrogado sobre se em África esse papel é ainda mais preponderante ele admite que sim que isso é ainda mais notório por "haver ainda muitas povoações e aldeias isoladas do resto do mundo. Em Cabo Verde, na ilha de Santo Antão, o interior da ilha de Santiago ou o interior da ilha do Fogo, onde as pessoas vêem na rádio uma janela para o mundo, para saber o que se passa em Cabo Verde e no resto do mundo."

Para José Eduardo Fonseca Soares a rádio cumpre toda uma série de funções :"Levar companhia amiga, informação, luz, em relação ao que vai acontecendo, à forma de ser e de estar deste mundo que se vai transformando e, no caso concreto deste ano num mundo em guerra a rádio pode ter esse papel de levar não só a informação, mas de levar a mensagem necessária, o apoio e a companhia amiga".

