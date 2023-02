Presidente de Cabo Verde preocupado com estudantes na Rússia

#Cabo Verde/Rússia

Os 50 estudantes universitários cabo-verdianos que estão na Rússia continuam com problemas em receber bolsas de estudo devido às sanções internacionais. O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, afirma que está a acompanhar a situação com muita preocupação.

Em Outubro do ano passado, o Governo criou uma comissão interministerial para tentar encontrar alternativas para que os estudantes cabo-verdianos na Rússia pudessem receber as bolsas de estudo.

Porém, no passado fim-de-semana, os estudantes relataram à imprensa cabo-verdiana que continuam a ter dificuldades em receber as transferências bancárias devido às sanções impostas à Rússia.

As queixas chegaram ao Presidente da República que, pelas redes sociais, se manifestou preocupado com as dificuldades enfrentadas pelos estudantes cabo-verdianos na Rússia.

“Tenho acompanhado com muita atenção e preocupação a situação dos estudantes cabo-verdianos na Rússia. O problema de transferência dos recursos financeiros, com as bolsas, ainda não foi resolvido, apesar das diligências do governo. Têm dificuldade de acesso à documentação e a situação está difícil com um aumento do custo de vida, com o aumento da inflação”, declarou o chefe de Estado que pediu ao governo para “resolver o quanto antes a questão dos bolsas”.

O Presidente da República solicitou, ainda, um apoio permanente da parte consular aos estudantes cabo-verdianos na Rússia para que tenham acesso a documentação de forma mais fácil.

