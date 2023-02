#Cabo Verde

Associação de Jornalistas congratula-se com exoneração de gestor da Inforpress

Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde. 16 de Abril de 2021. © Carina Branco/RFI

Texto por: Odair Santos

A Associação de Jornalistas de Cabo Verde congratulou-se com a exoneração, por parte do governo, do administrador único da agência de notícias Inforpress. O executivo avançou depois da polémica demissão do jornalista Geremias Furtado, também presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde.