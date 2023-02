PR cabo-verdiano escolhido para salvaguarda do património natural e cultural de África

Cabo Verde

Cabo Verde – O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, anunciou nesta quinta-feira (23) que vai liderar a preservação do património natural e cultural em África. O dirigente acredita que esta nomeação por parte da União Africana representa um “ganho enorme” para Cabo Verde e promete trabalhar com todos os pares africanos para a promoção deste património.

José Maria Neves deu a conhecer em conferência de imprensa, na cidade da Praia, que foi escolhido pela União Africana para liderar a preservação do património natural e cultural de África

"A partir de agora assumo a responsabilidade de, a nível do continente africano, liderar todo este programa de preservação do património natural e cultural. Portanto, será uma enorme responsabilidade e, enquanto Presidente da República de Cabo Verde, juntamente com todos os meus pares africanos, vamos investir fortemente na preservação do património natural e cultural de toda a África", afirmou o presidente cabo-verdiano.

José Maria Neve conta com todos os líderes africanos e parceiros internacionais para destacar “o que de mais belo existe em África, mas também o que de mais ténue e frágil existe e que merece a atenção de todos em termos de património natural, património construído pela humanidade e a engenhosidade cultural que se expressa em canções, danças, artes, rituais sagrados”.

O chefe de estado cabo-verdiano que sucede ao ex-Presidente do Mali Ibrahim Boubakar Keita, que morreu no ano passado, disse que a indicação para liderar a preservação do património natural e cultural de África é um “ganho enorme” para Cabo Verde, e que vai dar a possibilidade de mobilizar mais recursos para o continente africano, para além de conhecimentos e outros recursos espirituais fundamentais para a preservação e promoção de todo o património natural e cultural de África.

De acordo com José Maria Neves, entre os países que integram a União Africana há actualmente mais de 140 bens inscritos na lista do património natural e cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), mas 12 países não têm qualquer inscrição. No que diz respeito ao património imaterial, estão registadas 107 expressões culturais em 33 dos 54 países da União Africana.

"Só a Etiópia tem cerca de 80 línguas. Há outros países, como os Camarões, com cerca de 300 línguas específicas para as diferentes comunidades, onde há uma enorme diversidade e uma enorme riqueza de canções, danças, contos tradicionais, artes culinárias, farmacopeia", exemplificou.

"A África é também muito rica em paisagens e uma biodiversidade exuberante que se torna um destino privilegiado para o turismo internacional. Todavia, todo este património esconde ainda muitas fragilidades que se traduzem em vulnerabilidades tanto ao nível da integridade física como de gestão e práticas naturais", disse José Maria Neves.

Enquanto `champion` da União Africana para preservação do património natural e cultural, José Maria Neves revelou que será acompanhado por cinco vice-presidentes, representando o norte do continente, a África austral, a África oriental, a África central e a África ocidental.

