Cabo Verde qualificou-se para o Mundial de basquetebol

Pela primeira vez, a selecção de Cabo Verde de basquetebol conseguiu a qualificação para o Mundial da modalidade ao vencer a congénere da Costa do Marfim. Cabo Verde assegurou a quinta vaga africana no Mundial, juntando-se à Costa do Marfim, Angola, Sudão do Sul e Egipto.

A selecção de Cabo Verde derrotou a sua congénere da Costa do Marfim por 79-64, este domingo, e conseguiu a qualificação para o mundial de basquetebol que vai ser disputada entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

A qualificação dos “tubarões azuis” para o Mundial está a ser bastante celebrada no país. O antigo capitão da selecção nacional de basquetebol, Rodrigo Mascarenhas, disse à RFI que foi uma conquista merecida.

“Foi com muita emoção que assisti aos jogos, especialmente o de ontem [domingo], que culminou com a grande vitória dos bravos guerreiros. É uma grande geração que veio dar continuidade à nossa geração e às anteriores. E é com muito orgulho, como todos os cabo-verdianos, ver a nossa selecção a chegar no Mundial. Agora no Mundial, pode ser visto como um prémio para os jogadores que vão estar rodeados dos melhores do mundo e eu, pessoalmente, desejo que no sorteio fiquem num grupo difícil, por que não com os Estados Unidos. Vai ser um grande prazer ver os nossos melhores com jogadores como LeBron James”, disse Rodrigo Mascarenhas, ex-jogador e antigo seleccionador nacional de basquetebol.

Cabo Verde terminou a fase de qualificação na terceira posição do grupo E com 16 pontos, os mesmos que Angola, num grupo liderado pela Costa do Marfim, com 18 pontos. O arquipélago supera Montenegro como o país mais pequeno do mundo, em termos de densidade populacional, a conseguir o apuramento para o Mundial de Basquetebol.

