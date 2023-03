Cabo Verde: FAO promete esforços para acabar com insegurança alimentar

Alimentação/Cabo Verde

Praia – A representante da FAO em Cabo Verde promete esforços para acabar com a insegurança alimentar e nutricional que afecta mais de um terço da população de Cabo Verde.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, 32% da população cabo-verdiana sofre de insegurança alimentar e há famílias a comer menos. Situação agravada pela seca, pela Covid-19 e pelos efeitos da guerra na Ucrânia, segundo a agência das Nações Unidas.

Uma situação de insegurança alimentar que afecta 181 mil pessoas no país. O município de Santa Cruz, no interior de Santiago, está entre os concelhos mais afectados pela crise alimentar e recebeu a visita da representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza, que disse prometer continuar a reforçar e aprofundar a cooperação com o município de Santa Cruz, sobretudo no domínio de agricultura, para que possa para acabar com a insegurança alimentar e nutricional que afecta Cabo Verde, particularmente, o município de Santa Cruz

“É um município que produz muitos alimentos que consumimos aqui em Cabo Verde e com enorme potencial agrícola. Precisa que continuemos com esta parceria para que possamos desenvolver ainda mais todo este potencial agrícola. Nós estamos com vários projectos como o de segurança alimentar que se encontra em andamento e há outros projectos em estudos e na fase de mobilização de recursos para a sua implementação. Agora é aprofundar e continuar com a nossa parceria” disse a representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza.

Há poucos meses, a ONU, sublinhou que uma missão da FAO, PMA e governo de Cabo Verde descobriram famílias de áreas rurais, que estão a reduzir o número de refeições e a comer menos, às vezes passando de três refeições por dia para apenas uma.

