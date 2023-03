“Omi Nobu”, Homem Novo de Yuri Ceunick, premiado melhor documentário no Fespaco 2023

FESPACO/Cabo Verde

O documentário “Omi Nobu” (Homem Novo) foi premiado com o galardão de ouro na 28ª edição Festival Panafricano de Cinema e Televisão de Ouagadougou (Fespaco), que decorreu entre 24 de fevereiro e 05 de março, no Burkina Faso. O prémio foi recebido pelo realizador Yuri Ceunick.

Pela primeira vez, um filme cabo-verdiano entra na competição oficial do FESPACO, considerado o maior festival de cinema e televisão de África, e conquista um dos mais importantes prémios do certame, o “L’étalon dór” com o documentário “Omi Nobu” (Homem Novo), do realizador Carlos Yuri Ceuninck.

O realizador reagiu com muita satisfação, em declarações à rádio pública cabo-verdiana, na língua nacional, e disse ser um momento histórico.

“Acaba de acontecer uma noite histórica para o cinema de Cabo Verde. Omi Nobu, filme documentário, acaba de ganhar o prémio de melhor documentário de toda a África. Foi número um, não é segundo e nem terceiro. Na primeira participação de um filme no maior festival de cinema de África, o nosso filme ganha esse evento, que é como o Óscar de África. Ganhou maior filme documentário”, disse o realizador Carlos Yuri Ceuninck

O documentário “Omi Nobu” conta a história do último habitante da aldeia de Ribeira Funda, em São Nicolau. Quirino da Cruz, revela a sinopse, terá resistido a uma série de trágicos acontecimentos que levaram os demais moradores a abandonar a vila para se estabelecer na vizinha Estância de Brás.

Durante quatro décadas, Quirino da Cruz, de 76 anos, recusou ajuda oferecida por amigos e pelas autoridades locais e permaneceu sozinho em Ribeira Funda, que considerava a terra do seu nascimento e o túmulo da sua morte. Vivia da pesca e da agricultura e tinha como companheiros um galo e alguns pardais. As notícias do mundo ficava a sabê-las por um rádio de pilha.

Este veio a falecer em 2022, durante a pandemia da Covid-19, facto que levou o cineasta e a produtora Korikaxoru Films a anunciar a sessão de estreia em Cabo Verde, na ilha de São Nicolau, em homenagem ao malogrado Quirino da Cruz.

