Cabo Verde: Problemas de ligação marítima continuam a afectar a mobilidade entre as ilhas

Em Cabo Verde, os problemas de ligação marítima continuam a afectar a mobilidade de pessoas entre as ilhas. Depois da Brava e de São Nicolau, agora é a vez da ilha do Maio, voltar a ter problemas de ligação marítima com o resto do arquipélago.

Centenas de passageiros encontram-se retidos na ilha do Maio desde sexta-feira passada. O presidente da Câmara Municipal local, Miguel Rosa, afirma que a situação de instabilidade nas viagens marítimas de e para a ilha do Maio é inaceitável e apela à intervenção do Governo.

A situação é desumana, é desgastante e inaceitável. Até meados de Novembro de 2022 tínhamos navios às sextas, domingos e quartas, mas nos últimos tempos não se sabe quando é que temos navios. Não podemos continuar a aceitar esta situação, sob pena de “matarmos” o destino turístico. Daí que chamamos a atenção à concessionária e também ao próprio Governo para fazer a pressão que se deve fazer.

A concessionária do serviço público de transporte marítimo entre ilhas, a CV Interilhas, que deveria ter cinco navios a transportar passageiros e carga no arquipélago, há vários meses que opera com dois navios. Um que faz a ligação duas vezes por dia, São Vicente - Santo Antão; a linha marítima mais rentável em Cabo Verde, que transporta diariamente mais de quinhentos passageiros e um outro navio que liga o resto do país.

Nos últimos tempos, muitas vezes por avaria e outras devido às condições adversas do mar, a maior parte das ilhas tem transporte marítimo com irregularidade.

O Governo garante que a CV Interilhas tem sido multada diariamente por não cumprir o contrato de concessão que está em revisão.

Amanhã, quarta-feira, 08 de Março, a irregularidade no transporte marítimo entre as ilhas vai estar em debate na Assembleia Nacional, a pedido da UCID, a terceira força política no parlamento.

