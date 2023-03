Cabo Verde quer combater criminalidade organizada

Cabo Verde/ Guiné-Bissau/Senegal

Cabo Verde propõe a criação de um eixo entre Guiné-Bissau e o Senegal para combater a criminalidade organizada na sub-região africana. A proposta foi avançada pela ministra da Justiça cabo-verdiana, Joana Rosa, após encontro que manteve com a sua homóloga da Guiné-Bissau, Teresa Alexandrina da Silva, que está na cidade da Praia.

A governante cabo-verdiana disse que a construção de um eixo de cooperação com Cabo Verde, Guiné-Bissau e Senegal visa combater a criminalidade na sub-região como o tráfico de drogas e de pessoas, a lavagem de capitais e o contrabando de migrantes.

“Uma junção de esforços entre Cabo Verde, Guiné-Bissau e Senegal será fundamental para que possamos juntos dar combate à criminalidade" disse a ministra da Justiça cabo-verdiana, Joana Rosa.

Por sua vez, a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, Teresa Alexandrina da Silva, solicitou a Cabo Verde que sirva de intermediário para a ligação da Guiné-Bissau ao Centro de Análise e Operações Marítimas (MAOC – N)

“Tendo em conta as fragilidades do nosso país e a tendência do tráfico via marítimo razão pela qual Cabo Verde sendo um País cooperante da MAOC e tendo em conta este estreitamento de relações entre Cabo verde e Guiné-Bissau nunca é demais pedir a advocacia de Cabo Verde junto da MAOC neste sentido”disse Teresa Alexandrina da Silva,

A ministra da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau encontra-se numa visita de trabalho ao país de quatro dias. Visita que termina na quinta-feira, 16 de Março, dia que está prevista a assinatura de um Memorando de Entendimento no âmbito de Cooperação Judiciária entre Ministério da Justiça de Cabo Verde e Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Guiné-Bissau.

