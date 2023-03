Parlamento cabo-verdiano vai criar comissão de inquérito sobre 'Casa para Todos'

Cabo Verde

O parlamento cabo-verdiano vai criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao programa habitacional “Casa para Todos” lançado pelo anterior Governo do PAICV, financiado por Portugal em 200 milhões de Euros, para averiguar as verbas gastas e a sua transparência.

O MPD, partido que sustenta o governo, na nota justificativa para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito ao programa habitacional “Casa para Todos” escreve que "o programa que envolveu muito dinheiro - financiamento de 200 milhões de euros garantido por Portugal, através da Caixa Geral de Depósitos - não foi precedido de estudos da sua viabilidade, da sua sustentabilidade e do seu impacto”, por isso, o parlamento vai averiguar as verbas gastas e a transparência na execução e gestão do programa habitacional lançado em 2010 pelo Governo do PAICV, liderado pelo então primeiro-ministro José Maria Neves, actual Presidente da República, sobre o qual o MPD tem levantado muitas dúvidas.

“A execução e gestão do programa ‘Casa para Todos', liderado pelo PAICV, veio a revelar-se ineficiente para a nossa realidade, e carece de ser debatido de forma frontal, particularmente, para esclarecer a opinião pública sobre o destino dos valores inicialmente envolvidos na sua execução. Desde o início do programa, inscreveram-se no IFH (Imobiliária, Fundiária e Habitat), aproximadamente, 29 mil pessoas, quando o mesmo só previa a construção de 6.010 habitações, e das quais pouco mais de duas mil eram destinadas a renda social resolúvel” disse o deputado do MPD, Alberto Melo.

A proposta para a CPI "Casa para Todos" feita pelo MpD, de criação obrigatória, será discutida na próxima sessão plenária ordinária da Assembleia Nacional, que vai decorrer de 22 a 24 de Março.

