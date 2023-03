Cabo Verde: Apoio alimentar do Japão irá beneficiar 90 mil alunos

Cabo Verde

O Japão doou mais 300 toneladas de arroz, 50 de feijão e 25 de óleo alimentar para as cantinas escolares de Cabo Verde, através do Programa Alimentar Mundial. O objectivo é reforçar a segurança alimentar e nutricional de 90 mil alunos do país.

O apoio alimentar do Japão a Cabo Verde, vem na sequência do apelo feito pelo Governo a vários países e parceiros internacionais para enfrentar a tripla crise provocada pela pandemia da Covid-19, a seca prolongada que assola Cabo Verde e a guerra na Ucrânia.

A ajuda alimentar adicional, por parte do Japão, através do Programa Alimentar Mundial vai beneficiar cerca de 90 mil alunos, de acordo com o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva que, recentemente, esteve em Dacar a solicitar a solidariedade do Japão.

Significa que as escolas vão poder contar com uma dieta reforçada, tendo em conta que são mais de 300 toneladas de arroz, 50 de feijão, e 25 de óleo alimentar. Nós estivemos na embaixada do Japão, em Dacar, a solicitar esta solidariedade, mas esta é uma ajuda excepcional, considerando a crise que estamos a vivenciar.

Com esta ajuda alimentar às cantinas escolares a nível nacional, orçada em 243 mil euros, fica garantida uma refeição quente por dia a cerca de 20% da população cabo-verdiana. O apoio alimentar insere-se dentro do projecto iniciado pelo Gabinete para a África do Oeste, do Programa Alimentar Mundial.

