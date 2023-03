Cabo Verde aprova adesão à autoestrada Dacar – Abidjan

Cabo Verde

Cabo Verde aprovou, no parlamento, o tratado que em 2017 criou o “Corredor Rodoviário Dacar-Abidjan”, projeto multimodal de 3.164 quilómetros, após a garantia da incorporação da componente marítima “Praia-Dakar”, de 500 quilómetros.

O tratado com vista à implementação do projeto do “Corredor Rodoviário Dakar-Abidjan”, foi adoptado há seis anos, em Monróvia, por sete Estados-membros da CEDEAO : Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné Conacri, Guiné-Bissau, Libéria, Serra Leoa e Senegal. Este acordo prevê “a construção de uma autoestrada” com início em Dacar, Senegal, até Abidjan, Costa do Marfim, passando por todos os outros países.

Cabo Verde, único país arquipelágico da CEDEAO, não tinha assinado assinou a adesão ao projecto, mas 18 meses depois os Estados-membros adoptaram o designado “Acto Adicional” ao tratado, aceite então pelo Governo cabo-verdiano, passando o projecto a incorporar a componente marítima entre o porto da Praia e Dacar, com cerca de 500 quilómetros, passando a ser designado “Corredor Praia-Dakar-Abidjan”.

Segundo o governo a componente marítima entre a Praia e Dacar “resultou do reconhecimento, tanto por parte das autoridades cabo-verdianas, como dos demais Estados-membros da CEDEAO, das dificuldades de conexão de Cabo Verde, enquanto Estado insular, com a região oeste-africana, o que tem vindo a acarretar custos adicionais de transporte, penalizando o seu desenvolvimento económico e social”.

O ministro do Mar, Abraão Vicente, que representa Cabo Verde, na próxima quinta-feira, em Abidjan, num encontro para debater a criação do mercado único africano vai participar no painel sobre o corredor marítima Praia- Dacar-Abidjan e o governante já disse que vai exigir uma maior participação da CEDEAO no financiamento de projectos marítimos e portuários em Cabo Verde.

“Irei representar Cabo Verde no painel sobre o corredor marítimo Praia- Dacar- Abidjan, que tem a ver com essa tentativa da própria CEDEAO de unir os mercados para podermos falar do mercado único. É neste sentido que iremos defender um reforço do financiamento para projetos portuários em Cabo Verde. O país não tendo estradas para o continente africano deve ser um apoio preferencial dos bancos africanos e da própria CEDEAO no sentido de termos as condições logísticas – barcos e portos – em condições regulares para ligar Cabo Verde ao continente ” , disse o ministro do Mar, Abraão Vicente

