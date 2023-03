Luta pela igualdade de género domina Dia da Mulher Cabo-verdiana

#Cabo Verde

Neste Dia da Mulher Cabo-verdiana, a Organização das Mulheres de Cabo Verde pede maior eficácia na aplicação das leis que se destinam a promoção da igualdade de género em Cabo Verde, bem como o combate à violência e ao assédio sexual.

Esta segunda-feira, Dia da Mulher Cabo-verdiana, a presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde, Eloísa Cardoso, pediu eficácia no que toca a pôr em prática a promoção da igualdade de género.

“Temos a necessidade de fazer o seguimento da aplicação das leis. Temos algumas leis que são óptimas a nível da igualdade, a começar pela Constituição da República e outras leis que nós temos, mas o que falta é aplicabilidade dessas leis, verificar realmente se estão a ser aplicadas, como a lei sobre a violência baseada no género. A partir daí, vamos consolidar a nossa luta pela igualdade de género”, disse Eloísa Cardoso.

A presidente da organização acrescentou que Cabo Verde deve financiar as ONG que se dedicam ao empoderamento económico das mulheres.

“Acho que as entidades públicas podem fazer cada vez mais no sentido de abrir as portas às organizações da sociedade civil para financiamento. Estou a falar dos contactos que realizam lá fora durante as suas missões e fazer com que tenhamos a mobilização de mais parceiros para trabalhar com a sociedade civil cabo-verdiana para que possamos prosseguir cada vez mais os nossos objectivos” afirmou Eloísa Cardoso.

Neste Dia da Mulher Cabo-verdiana várias são as actividades recreativas e culturais que se realizam um pouco por todas as ilhas para comemorar a data. O acto central acontece na Presidência da República, num evento presidido pelo chefe de Estado, José Maria Neves.

