Primeiro Ministro participa na Cimeira da Democracia a convite do Presidente norte-americano Joe Biden

29 março 2023

Na Cimeira da Democracia com Joe Biden, o Primeiro-ministro cabo-verdiano garantiu que Cabo Verde é um país democrático de referência internacional. Ulisses Correia e Silva disse que a “democracia exige limites ao poder, controlo do poder e sistemas eleitorais credíveis e confiáveis” e a “justiça empodera a democracia como um fator de check and balances” e garante em última instância da verdade eleitoral”.