José Maria Neves nos EUA para “Presidência na Diáspora”

O chefe de Estado de Cabo Verde chegou esta sexta-feira, 31 de Março, aos Estados Unidos para realizar a primeira “Presidência na Diáspora”. Em declarações à agência de notícias Lusa, José Maria Neves diz que o objectivo desta viagem é “mobilizar a diáspora para acelerar o processo de transformação de Cabo Verde”.

O Presidente de Cabo Verde chegou esta sexta-feira aos Estados Unidos para realizar a primeira “Presidência na Diáspora”, a visita começa oficialmente amanhã, 1 de Abril. Durante dos próximos dias, José Maria Neves vai encontrar-se com os membros da comunidade cabo-verdiana e condecorar personalidades, instituições e organizações representativas da diáspora.

O chefe de Estado cabo-verdiano será recebido por governadores e autarcas norte-americanos numa visita centrada em Massachusetts, onde reside a maior comunidade cabo-verdiana.

José Maria Neves tem ainda encontro marcado com reitores, professores, gestores da área da educação e empreendedores de origem ou ascendência cabo-verdiana, na Bridgewater State University.

Em declarações à agência de notícias Lusa, José Maria Neves reconhece que, dada a importância da diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos, as expectativas são muitas altas.

“A minha expectativa é muito alta. É a maior comunidade, com uma grande força económica, política e cultural. E é uma diáspora que pode dar um enorme contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde”, referiu.

O Presidente de Cabo Verde afirma que o objectivo desta viagem é “mobilizar a diáspora para acelerar o processo de transformação” do arquipélago.

“Nós queremos novos patamares para a contribuição da diáspora no desenvolvimento de Cabo Verde. A minha ambição é mobilizar essa diáspora para acelerarmos o processo de transformação de Cabo Verde”, explicou.

Ainda de acordo com a agência de notícias Lusa, José Maria Neves vai participar num encontro organizado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre a temática do e-Governance e antes de voltar ao país, no dia 5 de Abril, o Chefe de Estado vai estar na Universidade de Massachusetts (UMass-Boston), nas cerimónias que assinalam XXV Aniversário do Programa académico de estudos, valorização e divulgação dos percursos e contributos de Martin Luther King e de Amílcar Cabral.

