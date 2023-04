Cabo Verde: Governo pondera aplicar IVA zero em produtos alimentares

Economia

O governo cabo-verdiano está a analisar a possibilidade de aplicar a medida do IVA zero em certos produtos alimentares essenciais, como forma de proteger as famílias mais vulneráveis e mais pobres, os mais afectados com a guerra na Ucrânia.

O Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que o governo já fez muitas alterações no plano fiscal para mitigar o impacto da guerra na Ucrânia. O executivo cabo-verdiano está a analisar a possibilidade do IVA Zero num cabaz alimentar de bens essenciais.

“Nós estamos a analisar o quadro fiscal a todo momento. Hoje temos de ter uma atitude de análise permanente. Nada está fixado para sempre e estamos a avaliar. Já fizemos muitas alterações no plano fiscal, mas também no plano do IVA e estamos a acompanhar a situação em Cabo Verde e no mundo. Em função da avaliação do quadro tomaremos as medidas para proteger os menos procedentes e aqueles que eventualmente possam estar a sofrer com os impactos da guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia” explicou o vice-primeiro ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.

Por sua vez, o líder do maior partido da oposição em Cabo Verde, Rui Semedo, presidente do PAICV, afirmou que o governo deve também retirar o IVA da água e da electricidade. “A energia e água são bens essenciais. Se não se pode viver sem os alimentos, não se pode viver também sem a água. E, não se pode hoje em dia, num mundo moderno, viver sem energia. Esses dois bens são essenciais. Uma das nossas propostas é de zerar o IVA nesses dois produtores essenciais” disse o presidente do PAICV, Rui Semedo, durante uma visita de três dias à ilha do Sal.

