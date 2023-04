Polícia de Cabo Verde recomenda mais câmaras de vigilância em todas as ilhas

Cabo Verde

A criação de condições para a instalação de câmaras de videovigilância em todas as ilhas, é a principal recomendação saída do XVII Conselho de Comandos da Polícia Nacional em Cabo Verde, que este ano decorreu na ilha de São Vicente.

No âmbito do programa 'Cidade Segura', encontram-se instaladas e em funcionamento mais de 900 câmaras de videovigilância na cidade da Praia [ilha de Santiago], em São Vicente, no Sal e na Boa Vista.

De acordo com as autoridades, o sistema de videovigilância do espaço público permitiu, entre outras acções, elaborar 200 autos em 2022 e atender mais de mil pedidos de apoio na visualização e cedência de imagens a diferentes instituições. Com base nesses dados, o Conselho de Comandos da Polícia Nacional recomenda mais câmaras de videovigilância em todas as ilhas, como medida de prevenção e combate ao crime.

“Criar condições para a instalação de câmaras de videovigilância em todas as ilhas, dado a sua importância como meio de prevenção e dissuasão ao cometimento de crimes; direccionar as operações especiais de prevenção de criminalidade para locais de risco, identificação de suspeitos de pose e uso ilegal de armas; construir novas unidades policiais, com destaque para os concelhos da Brava, Santa Cruz, Calheta de São Miguel, Tarrafal de São Nicolau e Ribeira Grande de Santiago” foram as recomendações apresentadas pelo subintendente da Polícia Nacional, Domingos da Rosa durante o XVII Conselho de Comandos da Polícia Nacional.

O Conselho de Comandos da Polícia Nacional é um órgão da polícia cabo-verdiana que se reúne anualmente, com o objectivo de apreciar os relatórios sectoriais e analisar a situação operativa nacional, avaliar o nível de cumprimento das acções planificadas e traçar as linhas gerais de orientação e actuação para os diferentes sectores.

O XVII Conselho de Comandos da Polícia Nacional, cujo foco foi na temática da “Prevenção e Combate ao Crime de Armas – Regime Jurídico de Armas e Munições em Cabo Verde“ decorreu durante três dias na ilha de São Vicente.

