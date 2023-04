Cabo Verde cumpre luto nacional de dois dias

#Incêndio/Acidente

Em Cabo Verde, subiu para nove o número de vítimas do acidente com a viatura das Forças Armadas a caminho da Serra da Malagueta, na ilha de Santiago, onde iam combater um incêndio. O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que vão ser decretados dois dias de luto em memória das vítimas para estas segunda e terça-feira.

Em comunicado, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse, no domingo, que iam ser decretados dois dias de luto em memória das vítimas. “Estou a acompanhar esta trágica situação, pelo que manifesto em nome do governo de Cabo Verde, a minha total solidariedade aos familiares e à instituição Forças Armadas. As nossas preocupações e desejos de recuperação para os feridos, alguns em estado grave, de entre os quais um colaborador do Ministério da Agricultura e Ambiente. O Governo presta total apoio aos familiares das vítimas”, afirmou.

O acidente com o camião das Forças Armadas aconteceu na estrada de Guindon, no município do Tarrafal. Vinte militares das Forças Armadas de Cabo Verde estavam no camião que se dirigia para prestar apoio no combate ao incêndio na Serra Malagueta, quando o veículo capotou.

O incêndio começou no sábado, na localidade da Serra Malagueta. De acordo com um comunicado do ministério da Agricultura e Ambiente, foi detido um suspeito de ter ateado o incêndio. Em comunicado, o ministério precisou que o fogo começou na zona de “Xinta Garça” e se alastrou na direcção Nordeste para as zonas de Curral de Asno, Locotano, Pedra Cumprida, Curral Velho, Monte Vermelho, Ponta Txada, Figueira das Naos e Fundura. Ainda segundo o comunicado, nenhuma casa foi afectada. As dificuldades no combate ao incêndio prendem-se com as dificuldades no acesso ao local, ao forte vento e às elevadas temperaturas que se registaram.

Este domingo, o Presidente da República, José Maria Neves lamentou, em comunicado, a morte dos militares que estavam a ser transportados para auxiliar no combate ao incêndio e expressou "a sua imensa consternação", afirmando que "todo país está perante uma enorme provação e uma profunda tristeza".

José Maria Neves transmitiu "as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas mortais" e saudou "os ingentes esforços que, desde muito cedo, vêm sendo consentidos em ordem a debelar este incêndio de proporções trágicas".

Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, lamentou a morte do mililtares no acidente e anunciou que as circunstâncias do acidente ainda estão por apurar.

Em declarações à rádio pública cabo-verdiana, o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o contra almirante, António Duarte Monteiro considera que o momento é de muita dor para as Forças Armadas e disse que decorre a identificação dos militares falecidos

Também, esta segunda de manhã morreu no hospital Universitário Agostinho Neto, na cidade da Praia, um monitor ambiental que sofreu um acidente na sequência da queda de uma pedra no local do incêndio no perímetro florestal da Serra Malagueta.

O Ministério da Agricultura e Ambiente estima que a área afectada seja por volta de 70 hectares de zonas de altitude de difícil acesso. O incêndio que até às 11h30 desta segunda-feira, não estava controlado, é de origem humana. Segundo os moradores, um residente de Serra Malagueta tentou atear fogo para dispersar algumas abelhas.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde:

Correspondência de Cabo Verde, 3/4/2023

