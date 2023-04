Cabo Verde: Apoio psicológico aos militares sobreviventes e pensões aos familiares das vítimas mortais

Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde garante apoio psicológico aos militares sobreviventes e pensões aos familiares das vítimas mortais do acidente de viação, na sequência do incêndio que consumiu durante 3 dias parte de Serra da Malagueta, na ilha de Santiago.

Ao visitar a área do incêndio, na Serra da Malagueta e os feridos na sequência do acidente de viação que matou nove pessoas (8 militares e um civil), o chefe do Governo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou que o seu executivo vai atribuir uma pensão aos familiares das vítimas mortais, na sequência dos incêndios que deflagraram na Serra da Malagueta.

“Vamos decidir a atribuição de uma pensão aos familiares dos militares falecidos, como fizemos relativamente ao acontecimento de Monte Tchota e também do colaborador do Ministério da Agricultura”, disse Ulisses Correia e Silva referenciando o caso de 2016, quando um militar matou a tiro outros 11, dias depois do governo ter sido empossado.

Também, ao visitar os sobreviventes que se encontram internados no Hospital Universitário Agostinho Neto, na cidade da Praia, a ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, garantiu que todo o apoio psicológico está sendo oferecido aos militares.

“Todo o apoio psicológico está sendo oferecido seja a nível do Hospital, seja a nível das Forças Armadas e também prestar, obviamente, os nossos sentimentos aos companheiros desses militares, às Forças Armadas e a todos aqueles que com eles no dia-a-dia lidavam. É uma tragédia e estamos profundamente tristes”, lamentou a ministra de Estado e da Defesa Nacional.

Janine Lélis recordou a "bravura" dos militares que morreram na sequência do acidente quando seguiam para combater o incêndio na Serra da Malagueta e disse que “é com profunda tristeza que nós dizemos que perderam a vida ao serviço do país, no cumprimento das suas missões, e é de ficar sempre para as Forças Armadas, para o Ministério da Defesa e para o país Cabo Verde a bravura desses jovens", concluiu.

As Forças Armadas confirmam para esta terça-feira, os primeiros funerais de 2 dos 8 militares falecidos no domingo, na sequência do acidente, em plena missão de combate a incêndio no Parque Natural da Serra da Malagueta.

