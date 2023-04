Cabo Verde: Inquérito à morte dos soldados com final à vista

Cabo Verde

Acidente vitimou oito soldados que estavam a ser transportados para auxiliar no combate ao incêndio na Serra da Malagueta.

Em Cabo Verde, o fogo que consumiu 70 hectares da área protegida de Serra da Malagueta só foi extinto na noite desta segunda-feira, mas o perímetro continua sob vigilância. Enquanto isso, o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, avançou à imprensa que o inquérito sobre o acidente que vitimou os oito soldados que estavam a ser transportados para auxiliar no combate ao incêndio na Serra da Malagueta poderá estar pronto dentro de 15 a 20 dias.

O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, em conferência de imprensa, garantiu que o inquérito à morte dos soldados já está em curso e que até 20 dias será concluído, ele que também disse que durante o processo poderá ser requerida a peritagem por uma instância externa às forças armadas.

O Contra-Almirante, António Duarte Monteiro, adiantou que as viaturas das Forças Armadas são devidamente inspeccionadas na oficina militar e que o camião que capotou com 31 militares era novo.

“A viatura acidentada era um camião novo, entregue às Forças Armadas em 2021. Os procedimentos administrativos e de investigação das causas do acidente encontram-se em curso visando clarificar todas as circunstâncias em que ocorreu o acidente”, afirmou o Contra-Almirante, António Duarte Monteiro.

Para além de avançar que as Forças Armadas têm uma oficina com todas as condições para fazer a manutenção dos veículos.

O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas garantiu que as viaturas só são empregues se estiverem efectivamente em condições de segurança.

O Contra-Almirante, António Duarte Monteiro, descartou o cansaço dos militares como possível causa do acidente que custou a vida a 8 militares: um sargento, um primeiro cabo, três segundos cabos e três soldados que estavam a ser transportados para prestar auxílio no combate ao incêndio na Serra da Malagueta, que foi dado como extinto pela protecção civil na segunda-feira à noite.

De acordo com a Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago foram três dias de intenso combate ao incêndio de grandes proporções no Parque Natural de Serra da Malagueta, numa operação que envolveu 122 bombeiros, 66 militares, 40 efectivos da Polícia Nacional de Santiago Norte e 24 elementos da Cruz Vermelha.

