Abolição do serviço militar obrigatório em Cabo Verde em debate.

Está aberto em Cabo Verde o debate sobre a abolição do serviço militar obrigatório. Uma discussão que acontece após o acidente de viação de domingo, 2 de Abril, com 31 militares e que ceifou a vida a 8 dentre eles, na sequência do incêndio no parque Natural de Serra da Malagueta, na ilha de Santiago.

Depois do acidente de viação de domingo com o camião das Forças Armadas que matou 8 militares, as redes sociais foram inundadas com apelos de cidadãos a pedirem a abolição do serviço militar obrigatório em Cabo Verde.

O deputado do MPD, força política no poder, Euclides Silva, que já foi presidente da Juventude para a Democracia, organização juvenil partidária do MPD, entrou no debate sobre a abolição do serviço militar obrigatório, através da rádio pública cabo-verdiana. Ele disse que os jovens da elite não prestam serviço militar obrigatório.

“Um país de paz que não está em guerra não tem necessidade de ter um serviço militar obrigatório. E, se olharmos para quem vai para o serviço militar obrigatório, são jovens de famílias humildes, de ilhas distantes e do interior. Filhos de deputados e de membros do Governo nunca vão para o serviço militar obrigatório. Se é obrigatório deveria ser obrigatório para todos. Primeiro não há capacidade nos quartéis para receber todos e quando não há capacidade para receber todos faz-se uma espécie de selecção e os jovens da elite pedem dispensa”, disse o deputado do MPD, Euclides Silva.

No mesmo programa de debate político realizado na rádio pública cabo-verdiana, a deputada do PAICV, Carla Carvalho, disse que se deve discutir a obrigatoriedade do serviço militar, mas não na lógica de que os jovens que vão para incorporação militar estão a fugir da pobreza.

“Não podemos passar essa ideia de que os jovens vão para lá como forma de fugir da pobreza e da miséria. Todos devem ir. Aqueles que tiverem condições físicas e mentais devem ir, porque estão a preparar para servir a nação, é uma missão também”, afirmou a deputada do PAICV, Carla Carvalho.

O deputado da terceira força política no parlamento que participou do debate na rádio pública, António Monteiro da UCID, disse que a abolição do serviço militar obrigatório em Cabo Verde deve acontecer somente depois que as Forças Armadas estiverem altamente profissionalizadas.

“Enquanto isso não acontece, todos independentemente da classe social a que pertencem devem ser chamados para o serviço militar, para servir o país”, afirmou o deputado da UCID, António Monteiro.

Durante o programa de debate político realizado na rádio pública cabo-verdiana, na terça-feira, 06 de Abril, com a presença dos três partidos com assento parlamentar, todos os deputados ressaltaram que estavam a expressar as suas opiniões pessoais sobre a abolição do serviço militar obrigatório em Cabo Verde, um tema que tem dominado as discussões nas redes sociais.

Correspondência de Cabo Verde 05-04-2023

Abolição do serviço militar obrigatório em Cabo Verde em debate. © AFP - BEN STANSALL

