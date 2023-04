Católicos em Cabo Verde vivem intensamente o "Tríduo Pascal" até ao Domingo da Ressurreição de Jesus Cristo

Cabo Verde

Neste sábado, todos os cristãos católicos estão a viver o sábado santo com a vigília pascal.

Publicidade Continuar a ler

Em Cabo Verde, onde 70 por cento da população diz-se católica, por esses dias, vive-se intensamente o "Tríduo Pascal" até domingo da ressurreição de Jesus Cristo.

O cardeal Dom Arlindo Furtado disse que o sofrimento de Jesus Cristo teve um sentido e que todos devem unir o seu sofrimento ao de Cristo para vencer o mal que existe no Mundo.

“Valores que os cristãos têm e devem defender é que o sofrimento, desde quando lutamos para o superar, e devemos fazê-lo, pode ter um sentido para nós. Porque o sofrimento de Jesus Cristo teve um sentido. E o nosso sofrimento com Jesus será o sentido redentor para a humanidade. Portanto não desprezar o sofrimento, como dizia O papa Senhor João Paulo II: unir o nosso sofrimento ao de Jesus e havemos de vencer com Jesus, dando um sentido redentor para a remissão do mal que existe no Mundo. Deus vai tomar isso em conta para mudar os corações a fim de que, de facto, em vez do ódio e da maldade supere o amor”, concluiu.

As celebrações da semana santa na Igreja católica em Cabo Verde continuam hoje à noite durante a vigília pascal com o baptismo de adultos e culmina amanhã com a Missa Solene de Páscoa.

Também, as outras denominações cristãs vêm realizando atividades e no domingo de Páscoa haverá várias celebrações, com maior ênfase no período da manhã.

Ouça aqui a Reportagem de Odair Santos, o nosso correspondente.

Correspondência de Odair Santos 08-04-2023

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro