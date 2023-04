Cabo Verde: avaria de navio agudiza crise nos transportes marítimos inter-ilhas

Transportes marítimos/Cabo Verde

Praia – Em pleno fim de semana de Páscoa, a crise nos transportes marítimos entre as ilhas em Cabo Verde, agudiza-se, com a avaria de mais um navio da concessionária CV Interilhas. Muitos passageiros tiveram que ficar em terra neste fim-de-semana prolongado de Páscoa. O PAICV, maior partido da oposição, exige a responsabilidade política do Governo.

Três navios afectos à CV Interilhas estão avariados e em reparação nos Estaleiros Navais da Cabnave, em São Vicente. Uma situação que agudizou ainda mais os problemas no sector dos transportes marítimos entre as ilhas, com a concessionária do serviço público a deixar muitos passageiros em terra no fim-de-semana prolongado de Páscoa.

Perante a crise nos transportes marítimos entre as ilhas, o maior partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV, através do deputado, João do Carmo, em conferência de imprensa, acusou os membros do governo de não se entenderem entre si sobre uma solução pela grave situação dos transportes marítimos e disse que o actual modelo de concessão já não serve ao país.

“Nós entendemos que o modelo adotado pelo governo, já não há nenhuma dúvida que não funciona, a concessionária escolhida tem neste momento um único barco, o governo não aciona a cláusula de rescisão de contrato. Não fazendo isso, nós propomos a entrada de novos operadores no mercado” salientou o deputado do PAICV, João do Carmo.

O PAICV pediu ainda uma “imediata intervenção do primeiro-ministro que é quem governa o País, de modo a evitar mais prejuízos para os passageiros e para o abastecimento das ilhas em bens de primeira necessidade e materiais de construção”.

Por sua vez, na quinta-feira passada, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, ao reagir às avarias nos navios da CV Interilhas, afirmou que nos próximos dias o governo vai aprovar um novo acordo de concessão dos transportes marítimos.

“Nos próximos dias vamos dar notícia em relação ao contrato de concessão, o governo através do seu porta-voz e depois os dois ministros que têm o sector operacional, o ministro do Mar e também eu na qualidade de ministro das Finanças que intervém nessa operação. E, portanto, vamos conseguir melhorar ainda mais o nível de serviço dos transportes marítimos em Cabo Verde nos próximos tempos. Estamos engajados, determinados em nome do governo e com mandato claro do senhor Primeiro-Ministro para que possamos conseguir melhores resultados rapidamente e estou convencido que vamos consegui-lo”, salientou o vice-primeiro-Ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.

