Governo cabo-verdiano apresenta solução para transporte marítimo inter ilhas

Cabo Verde

Para resolver o problema de transporte marítimo inter ilhas, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou que o governo vai investir na aquisição de quatro barcos que serão alocados à concessão.

Publicidade Continuar a ler

O chefe do governo participou num programa da rádio pública cabo-verdiana, na qualidade de candidato a Presidente do MpD, que vai a votos no próximo domingo, onde disse não estar satisfeito com os problemas actuais nos transportes marítimos inter ilhas e garantiu estar a trabalhar para resolver o problema. Ulisses Correia e Silva anunciou que o governo vai investir na aquisição de quatro barcos que serão alocados à concessão, no novo modelo de transporte marítimo inter-ilhas

“Linhas dedicadas; Fogo/ Brava com um barco pequeno e permanente, linha Praia/ Maio também com um barco e mais dois barcos que farão outras linhas de forma a garantir que possamos ter aumento da capacidade de oferta. E, também ter sempre backup, que em caso de alguma avaria ou manutenção não possamos ter quebra de serviço” garantiu primeiro-ministro cabo-verdiano.

Ulisses Correia e Silva disse que com mais quatro barcos que chegam este ano, o mais tardar no início de 2024, a indemnização compensatória fica mais baixa. “Adquirindo barcos em condições de financiamento que sejam favoráveis, nomeadamente, concessionais os custos de financiamento da concessão irão baixar de forma significativa e mais, a capacidade de oferta aumenta, é onde nós temos os problemas”, afirmou.

Ulisses Correia e Silva lembrou, ainda, que o novo contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Carga com a CV Inter ilhas já está negociado e será publicado nos próximos dias.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro