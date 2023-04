Cabo Verde: Cidade da Praia recebe 9ª edição do Atlantic Music Expo

Atlantic Music Expo/Cabo Verde

Cidade da Praia – O mercado da música no Atlântico, Atlantic Music Expo (AME), voltou aos moldes anteriores à pandemia de Covid-19. A 9ª edição do evento reúne, na cidade da Praia, cerca de 120 artistas e músicos de mais de quinze nacionalidades.

Desde segunda-feira que a capital cabo-verdiana recebe vários workshops e conferências, one-on-one meeting, feira da música e espectáculos, com cerca de 120 artistas, de quinze nacionalidades, no Atlantic Music Expo, considerado um importante mercado da música no Atlântico.

No regresso do AME, aos moldes anteriores à pandemia, o director artístico do Atlantic Music Expo, Gugas Veiga, observa o que já foi conseguido.

“O AME é um mercado de música mundial, no meio do Oceano Atlântico, único na região africana, que já é um marco musical e cultural de Cabo Verde para o mundo. Por cá já passaram mais de 700 músicos, mais de 200 bandas e artistas, mais de 200 jornalistas nacionais e internacionais e 300 profissionais da música, de várias partes do mundo. Portanto, isso são números para nove anos muito respeitáveis” afirmou, em entrevista à RFI.

A 9ª edição do AME, que decorre até quinta-feira, conta com 26 concertos de artistas cabo-verdianos e internacionais vindos do Burkina Faso, da Nigéria, de Marrocos, de Angola, de Portugal, da Itália, da Eslováquia, do Brasil, de Espanha, e dos EUA, distribuídos por quatro palcos na cidade da Praia. No último dia, vai ser exibido o documentário “Cesária Évora” da escritora e jornalista Ana Sofia Fonseca.

"Substituímos um workshop pelo filme porque nós achamos que as pessoas devem ver esse filme para entender um bocado o que era a realidade da Cesária e também a realidade de um artista cabo-verdiano a procurar trabalhar fora de Cabo Verde. Vamos trazer a realizadora do filme e esta é uma das grandes novidades do AME”, explicou ainda Gugas Veiga.

O Atlantic Music Expo acontece numa parceria público-privada entre a empresa que gere o AME, a Associação Cabo Verde Cultural, constituída por dez empresas nacionais, e o governo, através do Fundo do Turismo, Câmara Municipal da Praia e de outras empresas parceiras.

