Cabo Verde: Kriol Jazz 2023 é a "edição mais africana" de sempre

Termina hoje na cidade da Praia, o Kriol Jazz Festival, o evento que está de volta depois de três anos de pandemia de Covid-19.

O Kriol Jazz Festival voltou à Pracinha da Escola Grande, no Plateau, centro da Cidade da Praia. Este ano, a organização considera que o festival com quatro grupos vindos da Nigéria, Senegal, Gabão e Mali, é a edição mais africana. A Orchestra Baobab do Senegal já passou pelo palco do Kriol Jazz Festival e foi bastante aplaudida pelo público.

O vereador da cultural da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, afirma que o regresso do Kriol Jazz Festival é em homenagem ao Nhonhô Hopffer, o músico que faleceu em finais de 2022 e que era um assíduo participante do festival.

“Kriol Jazz Festival 2023 homenageia o recem falecido arquitecto e musico Nhonhô Hopffer Almada e volta igual a si mesmo, ou seja, no intuito de trazer mais música para Cabo Verde e promover a musica inspirada no crioulo de todas as ilhas seja no Caribe, Oceano Indico, Cabo Verde ou África bercço do crioulo” disse, em entrevista à RFI.

O Kriol Jazz Festival é uma organização da Câmara Municipal e da produtora Harmonia e conta ainda, pela primeira vez, com o financiamento do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do fundo de turismo.

Na última noite do Festival, que acontece hoje, o destaque vai para a cantora norte-americana vencedora de três Gramys, Dee Dee Brigwater, que vai abrir o espetáculo, às 20:30 horas, ainda tem as atuações de Lucibela (Cabo Verde), da Asa (Nigéria) e do Doctor Prats (Espanha).

