Cabo Verde: acordo com oposição viabiliza governação do segundo maior município

Cabo Verde – O primeiro-ministro cabo-verdiano e líder do Movimento para a Democracia (MpD, maioria) anunciou um acordo com os vereadores do partido UCID, oposição, para viabilizar a governação da Câmara de São Vicente, a segunda maior do país.

O primeiro-ministro e presidente do MPD, saúda acordo entre o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente Augusto Neves, e os vereadores da UCID, segunda força política na autarquia de São Vicente, para a viabilização da governabilidade do município. Ulisses Correia e Silva através da sua conta oficial de primeiro-ministro na rede social Facebook avançou que na qualidade de presidente do MpD, em conjunto com o presidente da UCID, João Luís, empenharam-se “para tornar realidade um acordo importante para a ilha de São Vicente”. Dias antes, Ulisses Correia e Silva já tinha dito que a Câmara Municipal de São Vicente não poderia continuar a funcionar sem orçamento.

“A câmara municipal tem de ter condições de ter os seus instrumentos aprovados: o orçamento e o programa de actividades para que possa servir os munícipes da melhor forma fazendo investimentos e gerindo a cidade” disse Ulisses Correia e Silva.

Na sexta-feira passada em declarações à imprensa, à margem das comemorações dos 144 anos da cidade do Mindelo, o autarca Augusto Neves deixou entender que com o acordo com os vereadores da UCID, é possível concluir grandes projectos para São Vicente e haverá muito diálogo até o fim do mandato “através de acordos, diálogo e de conversa na Câmara Municipal e também na Assembleia”.

Por sua vez, o presidente da UCID, João Santos Luís, disse que o acordo para viabilizar a governação da Câmara de São Vicente, a segunda maior do país, “passa a ser monitorado pelos presidentes da UCID e do MPD, no sentido de darem garantia de cumprimento escrupuloso do documento”

Augusto Neves, candidato pelo MpD, foi reeleito nas eleições autárquicas de Outubro de 2020 presidente da Câmara Municipal de São Vicente, mas sem maioria, necessitando do apoio dos três eleitos da UCID e dos dois do PAICV para governar, o que não tem acontecido, com trocas de acusações constantes e o chumbo de várias propostas de parte a parte.

Entretanto, os cinco vereadores da oposição entregaram em Novembro de 2022, no tribunal local, um processo pedindo a perda de mandato do presidente da autarquia (que conta com mais três vereadores eleitos pelo MpD), mantendo-se o município em situação de ingovernabilidade desde o início do mandato.

São Vicente é a segunda mais populosa e importante ilha e município do país, considerada a capital cultural de Cabo Verde.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.

Correspondência de Cabo Verde, 16/04/2023

