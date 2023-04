Cabo Verde: militantes do MpD elegem presidente da formação política

Cabo Verde

Cabo Verde – Os militantes do MpD, partido no poder em Cabo Verde, elegem neste domingo, o presidente que vai dirigir a formação política nos próximos três anos. Na corrida, estão o actual presidente do MpD e também primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e o deputado Orlando Dias.

O atual presidente do MpD e candidato à sua sucessão votou no fim da manhã de hoje na cidade da Praia. Em declarações à imprensa, depois de votar, Ulisses Correia e Silva, disse esperar que após a eleição para escolha directa do presidente do partido, o MpD saia mais forte.

“MpD mais forte, mais engajado e com vontade de acção política. Depois é a preparação para a convenção que espero que seja uma grande festa da democracia, da liberdade, do MpD e preparação para os novos embates aqueles que vamos confrontar com os nossos adversários quer as autarquias quer as legislativas”, disse o candidato a presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva.

O antigo ministro da Saúde na década de 90 e actual deputado do MpD eleito pelo círculo África, Orlando Dias é o outro candidato à liderança do partido no poder em Cabo Verde, disse à rádio pública, que quer um MPD forte onde o poder não está centralizado no seu líder.

“Nós estamos a sugerir uma liderança partilhada, o que não acontece agora. Mas, partilhada entre o presidente, comissão política e direcção nacional. Queremos um MpD forte, um partido do centro e que aproveita tudo positivo da política social da esquerda e tudo positivo da directa” disse o candidato a presidente do MpD, Orlando Dias.

Para além da eleição directa do presidente do partido no poder em Cabo Verde, os militantes do MPD no país e na diáspora elegem também, hoje, os delegados à próxima convenção da formação política agendada para os dias 26, 27 e 28 de Maio na cidade da Praia. O partido prevê apresentar os resultados destas eleições, hoje, por volta das 19 horas locais, 22 horas em Paris.

Correspondência de Cabo Verde - MpD, 16/04/2023

