Cabo Verde preside por dois anos a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

Cabo Verde

Cabo Verde passa a presidir a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul - ZOPACAS - que reúne 21 países africanos e três sul-americanos, colocando o tema dos oceanos como prioridade. E, na abertura da VIII reunião ministerial da ZOPACAS, que decorre ao longo desta terça-feira em Mindelo, na ilha de São Vicente, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, pediu combate à criminalidade no Atlântico Sul, e desafiou os países do Sul a serem mais proactivos na cooperação Sul-Sul.

O chefe de governo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, observou na abertura da VIII reunião ministerial da ZOPACAS que, em escalas diferentes, os países do Atlântico Sul também estão expostos a crises, por isso, apelou a mais proactividade na cooperação Sul-Sul, no concerto das nações e na comunidade internacional, com voz, diplomacia e capacidade de influenciação das decisões.

“Mais proactivos com base numa atitude que não é de contraposição Sul-Norte, Ocidente-Oriente ou de outras geografias em trincheiras, mas de multilateralismo e de parcerias mutuamente vantajosas com o Sul, o Norte, o Ocidente e o Oriente”, disse o primeiro-ministro de Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva apelou ao combate à criminalidade organizada transnacional entre os 24 países da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). "Na vasta zona marítima que vem da América Latina ao golfo da Guiné e que integra vários países da ZOPACAS, devemos reforçar os compromissos com o combate à criminalidade organizada transnacional, estamos a falar do tráfico de droga, do tráfico de pessoas, da pirataria, assim como o combate à pesca ilegal, ao terrorismo e ao cibercrime. São imperativos para o desenvolvimento económico, a paz social e a estabilidade dos países", frisou o primeiro-ministro.

Ainda o chefe de Governo cabo-verdiano chamou atenção às especificidades dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento - SIDS -, como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, e espera contar com a ZOPACAS para “ajudar a amplificar as legítimas causas dos SIDS, que lutam pelo reconhecimento internacional e o atendimento das especificidades e vulnerabilidades dos SIDS, por via de um Índice de Vulnerabilidade Multidimensional diferenciador das suas características geográficas, naturais e demográficas”, afirmou Ulisses Correia e Silva.

ZOPACAS. Imagem de Ilustração. © Cortesia Facebook Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva

Cabo Verde passa a presidir por um período de dois anos a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), que reúne 21 países africanos e três sul-americanos e promete “dar muita importância à questão dos oceanos, à grande riqueza que os oceanos têm para a humanidade e todas as questões ligadas também aos oceanos como a sustentabilidade e as questões das alterações climáticas”.

A Declaração e o Plano de Acção de Mindelo são dois principais documentos a serem aprovados na reunião ministerial que decorre até às 18h00 de Cabo Verde (21 horas em Paris) e que vão oferecer linhas orientadores de toda a acção a ser desenvolvida nos próximos anos pela ZOPACAS.

Com sede em Brasília (Brasil), a ZOPACAS foi criada por resolução das Nações Unidas em 1986, com o objectivo de evitar a introdução de armamentos nucleares e outros de destruição em massa na região, bem como, por meio do multilateralismo, aproveitar todo o potencial socio-económico do corredor atlântico.

São os integrantes da ZOPACAS: Argentina, Brasil, Uruguai, África do Sul, Angola, Namíbia, Camarões, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Nigéria, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Benim, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

Ouça aqui a Reportagem de Odair Santos, o nosso correspondente.

Correspondência de Odair Santos 18-04-2023

