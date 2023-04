Cabo Verde quer dessalinizar 7 milhões de metros cúbicos de água até 2026

Cabo Verde

Cabo Verde quer atingir sete milhões de metros/cúbicos por ano de água dessalinizada até 2026, agua que será utilizada na agricultura. O anúncio foi feiro pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva que sublinhou que a meta “é equipar 100% dos furos de água para rega com sistemas fotovoltaicos”.

De acordo com Ulisses Correia e Silva, a água para a agricultura em Cabo Verde é muito condicionada pelo clima, que está sob a influência do Sahel e dos efeitos das mudanças climáticas.

O governante reconhece que Cabo Verde tem diversificado as fontes de irrigação com recurso à dessalinização da água do mar e à reutilização segura das águas residuais tratadas.

A meta é atingir sete milhões de metros/cúbicos por ano de água dessalinizada para a agricultura e três milhões de metros/cúbicos por ano de reutilização das águas residuais na agricultura até 2026, com os investimentos em curso e previstos. Ulisses Correia e Silva explicou também, que existe um reforço do nexo água/energia para a agricultura.

“Se em 2015 existiam apenas 15 sistemas fotovoltaicos instalados para a bombagem de água, hoje o país conta com 120 sistemas. A meta é equipar 100% dos furos de água para rega com sistemas fotovoltaicos, o que demanda um investimento de 5,7 milhões de contos” disse o primeiro-ministro, salientando que será um investimento plurianual.

Ulisses Correia e Silva participava da reunião do Conselho Nacional de Água e Saneamento, que é um Órgão Consultivo do Governo, no âmbito da definição e implementação das políticas nacionais em matéria da água e do saneamento. Dois itens que são prioridades da agenda nacional para o aumento da resiliência do país e para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

