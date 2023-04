Presidente de Cabo Verde enaltece papel da diáspora em Portugal

Cabo Verde

O Presidente da República de Cabo Verde está em Portugal para participar na cimeira da Energia e do Clima, que decorre em Portalegre. José Maria Neves visitou a Associação Luso Cabo-Verdiana de Sintra, onde reforçou a grande riqueza” da diáspora cabo-verdiana, que desde a independência tem contribuído com remessas financeiras para a construção e desenvolvimento do arquipélago.

José Maria Neves está em Portugal para participar na cimeira da Energia e do Clima, que decorre em Portalegre, hoje e amanhã. O estadista foi convidado para encerrar o ciclo das primeiras cinco edições da Energy & Climate Summit, sobre o tema “Economia Circular”, amanhã 20 de Abril.

José Maria Neves visitou Associação Luso Cabo-Verdiana de Sintra, onde reforçou a “grande riqueza” que é a “enorme” diáspora cabo-verdiana, que desde a independência tem contribuído com remessas financeiras para a construção e desenvolvimento de Cabo Verde e ainda a mudança de atitudes no arquipélago.

“Diáspora que difunde para Cabo Verde um conjunto de ideias. Ideias que são avançadas, inovadoras, porque essa diáspora vive em contexto sócio-económicos e políticos mais dinámicos e mais desenvolvidos. Portanto, essa vivência na diáspora quer queiramos ou não também contribui para mudança de atitudes e comportamentos em Cabo Verde”.

De acordo com o programa da visita, que se iniciou esta terça-feira, 18 de Abril, e vai até quinta-feira, o Presidente da República de Cabo Verde será recebido no Paços do Concelho de Portalegre pelo presidente da autarquia e terá um encontro com os estudantes cabo-verdianos do Instituto Politécnico de Portalegre.

