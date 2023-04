Defesa

Governo de Cabo Verde investiga troca de petróleo russo na Zona Económica Exclusiva

Uma parte importante do PIB de Cabo Verde provém dos recursos do mar Liliana Henriques / RFI

Texto por: Odair Santos 2 min

Apesar do embargo à Rússia, as exportações de petróleo bruto e derivados, no âmbito da guerra na Ucrânia, Moscovo tem conseguido furar o bloqueio internacional. A agência Bloomberg dá conta de uma carga de petróleo bruto russo trocada entre navios-tanque no norte das ilhas de Cabo Verde. O governo de Cabo Verde está a investigar o caso.