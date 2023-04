Cabo Verde: Protestos contra aumento das tarifas dos transportes marítimos

#Cabo Verde

Os presidentes das Câmaras dos municípios da ilha de Santo Antão mostram-se “perplexos” com a “grandeza e expressão” da actualização das tarifas dos transportes marítimos e estão preocupados com o efeito que o novo tarifário vai ter nos vários sectores de Santo Antão, nomeadamente no turismo. Os proprietários de carrinhas protestaram no cais do Porto Novo contra as novas tarifas de transporte dos veículos na linha marítima São Vicente/Santo Antão.

Publicidade Continuar a ler

O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, o autarca do concelho do Paul, António Aleixo Martins, antevê que as novas tarifas do transporte marítimo em Cabo Verde vão ter um impacto negativo enorme no turismo em Santo Antão, cuja ligação para as outras ilhas se faz unicamente pela via marítima. Por isso, o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão avança com algumas propostas e foca no principal motor da economia de Cabo Verde – o turismo.

“Eliminar a discriminação tarifária para os cidadãos estrangeiros ou no minimo baixar drasticamente a sua expressão e a sua grandeza para garantir a competividade do destino turístico de Cabo Verde e, em especial, da ilha de Santo Antão”, exigiu o presidente da Associação dos Municipios de Santo Antão.

Por sua vez, o Director Nacional da Política do Mar em Cabo Verde, Anísio Évora, enquanto responsável pela equipa da regulação técnica e económica do transporte marítimo, explicou que a distinção entre nacionais e não nacionais, que “é uma prática internacionalmente aceite e comum nas economias insulares”, justifica-se por dois motivos:“O transporte marítimo interilhas em Cabo Verde é deficitário e subvencionado pelo Estado, que direcciona essa subvenção aos nacionais, e a pressão da indústria do turismo, em épocas altas, ao sector dos transportes e ao ambiente, devendo por tal compensar em maior proporção.”

O Director Nacional da Política do Mar em Cabo Verde explicou, ainda, que aumento dos preços das passagens em 80% para cidadãos não residentes e 20% para residentes “não afectará os emigrantes na medida em que a lei equipara os naturais de Cabo Verde aos nacionais. Nesse sentido, alguém com passaporte estrangeiro, mas que tenha nascido em Cabo Verde é nacional para os devidos efeitos, independentemente da apresentação de qualquer outro documento. Também os menores de 18 anos, quando nascidos no estrageiro, pelo facto de ainda não optarem pela nacionalidade cabo-verdiana, são equiparados a nacionais quando acompanhados dos pais, sendo estes nacionais”.

Quanto à crise instalada na rota marítima mais rentável de Cabo Verde (linha São Vicente/ Santo Antão) por causa das tarifas em vigor desde 20 de Abril, Anísio Évora disse que “são os operadores da linha marítima São Vicente/Santo Antão que ditam o preço final a pagar por cada viatura transportada com base na lei de mercado”.

“Os novos preços não são consequência da actualização tarifária, mas sim da alteração da metodologia de cálculo do preço final, feito através de critérios comerciais, pelos operadores. A Direcção Nacional da Política do Mar define é a tarifa base, a partir dali se quiserem negociar entre eles ou baixar os preços é o mecanismo de mercado que vai ditar o preço final do transporte marítimo de viaturas”,explicou Anísio Évora, após o protesto dos proprietários de viaturas no cais do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, contra as novas tarifas para o transporte das carrinhas na linha marítima São Vicente/Santo Antão.

Desde quinta-feira, 20 de Abril, que os proprietários de carrinhas em Santo Antão negam transportar as suas viaturas no navio Chiquinho BL, propriedade da CV Interilhas, a concessionária do serviço público de transporte marítimo interilhas de passageiros e carga. Eles queixam-se do aumento nas tarifas dos transportes marítimos em Cabo Verde.

As tarifas dos transportes marítimos interilhas em Cabo Verde subiram 80% para cidadãos não residentes e 20% para residentes, conforme actualização decidida pela Direcção Nacional de Política do Mar, que entrou em vigor na quinta-feira, 20 de Abril. De acordo com o despacho, a última actualização dos preços no sector dos transportes marítimos “remonta a 2006, no tocante às tarifas de carga movimentada por embarcações de cabotagem, e a 2012, no que tange aos preços aplicados ao transporte marítimo de passageiros”.

A Associação para Defesa do Consumidor (ADECO) de Cabo Verde contestou o aumento das tarifas face à actual conjuntura e lembrou que os consumidores cabo-verdianos estão a atravessar um momento difícil, com redução dos rendimentos e aumento do custo de vida, pelo que a disponibilidade de aceder a serviços de transportes é limitado.

Esta semana, o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, considerou “muito polémica” a medida de aumento das tarifas dos transportes marítimos interilhas. “Esta é uma medida muito polémica que o Governo de Cabo Verde tomou, enquadrado na renegociação do contrato de concessão dos transportes marítimos interilhas”, declarou na quinta-feira, ressalvando que não possui “todos os dados” para se pronunciar sobre esta matéria porque se encontrava de visita a Portugal.

“Ninguém concorda assim, à vista desarmada, com o aumento das tarifas dos transportes interilhas quando nós precisamos de melhorar a conectividade entre as ilhas (…) Agora é preciso ver os fundamentos, as razões que levam o Governo a tomar essas medidas”, acrescentou.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro