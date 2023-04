Família Luís Giovani não concorda com a decisão do Tribunal de Bragança

Luís Giovani

A família do estudante Luís Giovani Rodrigues, morto em Dezembro de 2019, em Bragança, não concorda com a decisão do Tribunal de Bragança, que condenou um dos sete arguidos acusados de matar o jovem cabo-verdiano a uma pena de prisão de 10 anos e três meses, por crime de homicídio simples.

O pai do estudante cabo-verdiano, Luís Giovani Rodrigues, morto em Portugal, disse que ficou defraudado com o acórdão do colectivo de juízes de Bragança, ao condenar a apenas um dos sete arguidos a uma pena de 10 anos e três meses de prisão. Joaquim Rodrigues em entrevista à rádio pública cabo-verdiana afirmou que a justiça não foi feita na morte do filho.

“Com muita tristeza, porque na minha opinião a justiça não foi feita como deveria ser. Vir condenar este crime como simples... discordo totalmente, porque este crime foi organizado. O Giovani não estava em rixa com ninguém, ele foi agredido com violência na cabeça e caiu prostrado no chão e mesmo assim continuam as agressões", declarou Joaquim Rodrigues.

A família de Giovani pondera recorrer da sentença ao Supremo Tribunal de Justiça

Na sexta-feira passada um dos sete arguidos acusados de matar o jovem cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues, em Bragança, foi condenado, numa pena de prisão de 10 anos e três meses, por crime de homicídio simples. E, vai pagar uma indemnização de 190.000 euros aos pais de Giovani Rodrigues e mais de 30.000 euros de despesas hospitalares, assim como 2.200 euros a outro ofendido no processo.

O Tribunal de Bragança condenou mais três arguidos, por crimes de ofensas à integridade física, com penas de sete meses de prisão, que serão suspensas um ano, mediante o pagamento de uma indemnização total de cerca de três mil euros a dois amigos de Giovani também agredidos. Um terceiro arguido foi condenado por crime de posse de arma ilegal, uma soqueira, numa pena de cinco meses de prisão com pena suspensa de um ano. Os restantes três arguidos foram absolvidos.

O estudante cabo-verdiano de Design de Jogos Digitais no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Luís Giovani dos Santos Rodrigues morreu a 31 de Dezembro de 2019, no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de uma discoteca em Bragança, onde estivera com amigos.

