Cabo Verde regista “aumento de forma consistente” de novos casos de covid-19

Cabo Verde

As autoridades de saúde alertam para um aumento consistente de casos do novo coronavírus. Em declarações à agência Lusa, Ângela Gomes, directora nacional de saúde, revelou que se está em análise a possibilidade de circulação de outro subgrupo da covid-19 no arquipélago.

A directora nacional de Saúde de Cabo verde revelou que a situação está a ser acompanhada com atenção. “Há cerca de cinco a seis semanas epidemiológicas estamos a acompanhar um certo aumento de forma consistente, embora em número não ainda tão expressivo dos casos de covid-19”, destacou Ângela Gomes, em declarações à Lusa à margem da Conferência Internacional de Parceiros (CIP), que está a decorrer na ilha da Boa Vista.

Segundo a responsável sanitária, as autoridades já reuniram com todos os intervenientes envolvidos na gestão da pandemia, que receberam “de forma serena e tranquila” todas as orientações do novo alerta, para uma “preparação de rotina”.

Apesar de considerar que os números não são de alarme, Ângela Gomes disse que estão a ser acompanhadas as questões relacionadas com os tipos de sintomas, para ver a possibilidade de estar a circular no país um outro subtipo de covid-19, mas avançou que os sintomas são leves.

A directora nacional de Saúde sublinhou que, nesta fase, não foram registados internamentos de forma preocupante e nem óbitos provocados pela doença.

