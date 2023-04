"ONU precisa de uma reforma profunda para ser mais democrática"

Cabo Verde/ONU

O antigo chefe de Estado de Cabo Verde defende que a ONU precisa de uma reforma profunda para se tornar numa organização mais democrática. As declarações de Jorge Carlos Fonseca foram proferidas durante uma aula magna sobre a actual situação internacioanal, admitindo que as Nações Unidas têm, actualmente, muitas limitações.

O ex-Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, lamenta que poder de veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas seja exclusivo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido.

“Com as regras que existem para o funcionamento e para a tomada de decisões de um dos órgãos fundamentais para as Nações Unidas, como é o Conselho de Segurança, existe ainda a regra do veto. Neste caso a potência agressora, que é membro do Conselho de Segurança, tem direito de veto", defendeu.

Desde o passado dia 1 de Abril, a Rússia assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU, a segunda presidência do país desde a invasão da Ucrânia. O país opôs-se esta sexta-feira à transmissão, pelos canais oficiais das Nações Unidas, de uma reunião do Conselho de Segurança sobre sequestro e deportação de crianças em conflitos armados, cumprindo uma promessa que fez no início do mês.

Jorge Carlos Fonseca, que ministrou uma Aula Magna sobre a situação internacional actual para estudantes da Escola Secundária Abílio Duarte na Cidade da Praia, aproveitou para defender que a ONU precisa de uma reforma profunda para se tornar numa organização mais democrática.

" (...) É uma situação um pouco incompreensível para o comum dos cidadãos. Isto mostra as limitações das Nações Unidas e a necessidade que se faz sentir há muitos anos de uma reforma profunda das Nações Unidas de forma que seja uma organização mais democrática do ponto de vista do seu funcionamento” afirmou.

Desde 2005 que Áfica considera que o Conselho do Segurança da ONU não oferece uma voz ao continente africano.

