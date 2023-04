Cabo Verde: Ulisses Correia e Silva marca presença no WebSummit Rio

Cabo Verde/Brasil

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, viaja hoje na sua primeira visita ao Brasil, durante a qual participa na WebSummit Rio e encontra-se com o Presidente brasileiro, Lula da Silva.

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva será o único líder africano como orador na primeira edição da WebSummit Rio, considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo e o primeiro na América Latina, que vai decorrer no Rio de Janeiro, de 01 a 04 de Maio. De acordo com nota do governo, na WebSummit Rio, o primeiro-ministro vai apresentar o tema ‘Transformação digital de uma nação’, no painel ‘Cimeira de Inovação Corporativa’, no dia 03 de Maio, “destacando a visão do seu executivo sobre como a tecnologia e a inovação podem transformar o futuro de um país com recursos limitados” como Cabo Verde.

Nesta sua primeira visita ao Brasil, como chefe de Governo, Ulisses Correia e Silva, além de participar da WebSummit, terá um encontro bilateral na próxima terça-feira com o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Ulisses Correia e Silva o encontro com Lula da Silva “reforça as relações políticas e de cooperação entre os dois Estados que têm uma longa história de parceria e colaboração com frequentes concertações político-diplomáticas, seja a nível bilateral seja no quadro multilateral (CPLP e ONU), abordando os mais variados assuntos e de interesse comum”.

Na agenda do chefe de Governo, constam ainda, uma palestra no dia 2 de maio, no Instituto Rio Branco, em Brasília, sobre “Segurança no Atlântico Sul”, um encontro com o Presidente da Câmara Municipal de Niterói e um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente no Rio de Janeiro.

Na terça-feira passada, no âmbito da ajuda alimentar de emergência para apoio às famílias mais vulneráveis, o governo brasileiro doou a Cabo Verde 30 toneladas de sopa desidratada para as Cantinas Escolares do arquipélago. Na ocasião, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, destacou os vários projectos que Cabo Verde e Brasil desenvolvem em conjunto.

“No sector da agricultura temos estado a desenvolver um conjunto de respostas para combater as pragas. Saliento a importância da criação de uma linha marítima entre os dois países para escoamento do pescado para o Brasil e a tão almejada cooperação económica mais forte entre os dias país”, disse o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

Ainda segundo a nota do Governo, "a comunidade cabo-verdiana no Brasil está bem integrada no tecido social brasileiro, atuando em diversos setores, como administração, academia, saúde e arte. A comunidade estimada em 3 mil integrantes é constituída por emigrantes e descendentes, abrangendo médicos, historiadores, músicos, atores, professores universitários, etc. Os cabo-verdianos sempre estiveram presentes no Brasil, desde os primórdios da construção daquele país, tendo atingido o seu apogeu nos anos 80, com a chegada dos estudantes cabo-verdianos para frequentar o ensino superior”.

Após a sua visita ao Brasil, o Primeiro-ministro partirá para Cabo Verde, fazendo uma escala em Portugal, onde no dia 6, em Sines, visita a Câmara Municipal local, a sede da Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém, e se reunirá com as comunidades de Sines e arredores.

